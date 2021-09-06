إسرائيل تعتزم نقل 400 أسير فلسطيني من سجن ”جلبوع” بعد فرار 6...

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم نقل 400 أسير فلسطيني من سجن "جلبوع" إلى سجون أخرى خلال الساعات المقبلة خوفا من وجود أنفاق أخرى، بعد فرار 6 أسرى اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين أعلنت السلطات الإسرائيلية فرار 6 أسرى فلسطينيين، 5 منهم صادرة بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة، وأبرزهم الأسير زكريا زبيد، الذي تتهمه إسرائيل بالقيام بهجمات ضد إسرائيليين.
وبحسب السلطات الإسرائيلية تمكن 6 أسرى فلسطينيين فجر اليوم الاثنين من الفرار عبر نفق حفروه في السجن.
هذا وقد تم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الشرطة إلى المنطقة والاستعانة بطائرات مسيرة ومروحيات، للبحث عن الفارين.
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