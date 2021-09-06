المتحدث باسم طالبان: سنسمح بتنظيم احتجاجات ومظاهرات للنساء

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان أن الحركة ستسمح بتنظيم مظاهرات واحتجاجات في أفغانستان. وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كابل أن الحركة ستسمح أيضا للنساء بتنظيم مظاهرات. يأتي ذلك بعد يومين من تفريق عناصر حركة "طالبان" تظاهرة نسائية أمام قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابلأ اصيبت خلالها إمرأة بجروح. وفي وقت سابق، خرجت نساء أفغانيات في مظاهرات ضد "طالبان" للمطالبة بحقوقهم في مناطق متفرقة من أفغانستان، والمشاركة في الحكومة. وأعلنت حركة طالبان اليوم الاثنين بسط كامل سيطرتها على افغانستان.

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