قائد ”جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان” أحمد مسعود يؤكد أنه ”بخير”

أفاد قائد "جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان"، أحمد مسعود، عبر موقع "تويتر"، بأنه "بخير"، وفق وكالة "رويترز".

هذا وأكد المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، أن أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق، "هرب إلى طاجيكستان".

وكان ذبيح الله مجاهد، قد أعلن في وقت سابق أن ولاية بنجشير الأفغانية الواقعة شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة.

ويمثل إقليم بنجشير الجبلي معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لـ"طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل.

وفي وقت سابق من الأحد أعلن مسعود دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال مع "طالبان"، التي أعلنت السيطرة على عدة مناطق في بنجشير والدخول إلى عاصمة الإقليم مدينة بازاراك بعد أن تمكنت من تأمين الأراضي المحيطة.