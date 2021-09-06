وزير بريطاني يتراجع عن تصريحه عن إقدام بعض قدامى المحاربين على الانتحار

قال جيمس هيبي وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة اليوم الاثنين إنه أخطأ عندما قال إن بعض الجنود البريطانيين السابقين انتحروا بسبب الغضب من الانسحاب الذي قادته الولايات المتحدة من أفغانستان.
وأضاف هيبي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “في الواقع، الأمر الذي كنت أشير إليه كان غير دقيق… نبحث بعناية شديدة فيما إذا كان إقدام أحدهم على الانتحار في الأيام القليلة الماضية صحيحا”.
وفي وقت سابق، قال هيبي إن بعض قدامى المحاربين البريطانيين في أفغانستان انتحروا بسبب الضرر النفسي الشديد الذي تعرضوا له جراء الانسحاب الفوضوي للقوات التي قادتها الولايات المتحدة وانتصار حركة طالبان.
ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن يكون محاربين قدامى قد انتحروا بسبب الانسحاب.
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