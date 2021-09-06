موعد مباراة سوريا والإمارات القادمة 2021/09/07 والقنوات المفتوحة الناقلة مباراة سوريا والإمارات

يستضيف ملعب الملك عبد الله الثاني بالأردن موعد مباراة سوريا والإمارات، من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية، التي تضم بجزار المنتخبين كلاً من المنتخب البناني، إيران، العراق، منتخب كوريا الجنوبية، وكان المنتخب السوري صاحب المباراة قد تلقى هزيمة في الجولة الأولى من المنتخب الإيراني بهدف دون رد، لتجعل مباراته من الإمارات لا تقبل القسمة على أثنين وتجعل الثلاث نقاط هدفه الأول، بينما المنتخب الإماراتي ليس بحال أفضل من سوريا، فقد فقد نقطتين في الجولة الأولى على ملعبه ضد منتخب لبنان، ويرغب هو الأخر في الفوز وتصحيح مساره في المجموعة الصعبة، حتى يحجز مكان له في المركزين الأول والثاني بالمجموعة المؤهلين لكأس العالم مباشراً.

المباراة تقام الثلاثاء 2021/09/07 في الرابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

الخامسة مساءً بتوقيت ” الجزائر، تونس، المغرب”.

السادسة مساءً بتوقيت ” مصر، السودان، ليبيا”.

السابعة مساءً بتوقيت ” مكة المكرمة، سوريا، العراق، الكويت، البحرين، قطر، فلسطين، الأردن، اليمن”.

الثامنة مساء بتوقيت ” الإمارات، سلطنة عمان”.

موعد مباراة سوريا والإمارات في تصفيات كأس العالمالقنوات المفتوحة الناقلة مباراة سوريا والإمارات

تنقل جميع مباريات المنتخب السوري على قنوات السعودية الرياضية ssc الجديدة التي حصلت على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب السوري في التصفيات، كما تنقل المباراة على قناة سوريا دراما، وقنوات أبوظبي الرياضية التي تنقل جميع مباريات المنتخب الإماراتي في التصفيات.

مباراة سوريا ضد الإمارات اليوم

دائماً ما تكون مباراة المنتخبين قوية ومثيرة ولا يمكن التكهن بنتيجتها، وينحاز التاريخ لصالح المنتخب الإماراتي في مباريات المنتخبين، فقد تواجها في 12 مباراة قبل هذا اللقاء حقق المنتخب الإماراتي الفوز على سوريا في 5 مباريات، بينما حقق المنتخب السوري الفوز في مباراتين فقط، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات جمعت المنتخبين الشقيقين.

المباراة سوريا * الإمارات البطولة الجولة الثانية من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر الموعد والتوقيت الثلاثاء القادم الموافق 2021/09/07 في الساعة ال 6 مساءً بتوقيت القاهرة، ال 7 بتوقيت سوريا الملعب ملعب الملك عبد الله بالأردن القنوات الناقلة قناة ssc السعودية، قناة أبوظبي الرياضية، قناة سوريا دراما

موعد مباراة سوريا ضد الإمارات القادمة