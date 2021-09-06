عالميا.. وفيات كورونا تتخطى 4.5 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وحسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية، تسبب فيروس كورونا فى وفاة ما لا يقل عن 4,539,397 شخصا فى العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية فى الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

كما سجلت 218,966,150 إصابة على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر فى الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية فى كل بلد وتستثنى المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التى تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.