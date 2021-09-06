قادة انقلاب غينيا: حظر تجوال واجتماع مصيرى اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلن ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة فى غينيا، عن عقد اجتماع لوزراء حكومة الرئيس المعزول ألفا كوندى ومسؤولين آخرين كبار، صباح اليوم الإثنين، فى العاصمة كوناكرى، بعد إعلان حظر تجوال فى البلاد.





وفى بيان بثه التلفزيون، قال الضباط إنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء الحكومة بالعاصمة كوناكرى، وأضافت مجموعة الضباط أن "أى رفض للحضور، سيُعتبر تمردًا" على المجلس الذى شكله الانقلابيون لحكم البلاد، حسبما نقلت "العربية".

وأشار الضباط إلى أن "حظر التجول يبدأ اعتبارًا من الساعة 20:00 على كامل أنحاء التراب الوطنى وحتى إشعار آخر"، لكنهم دعوا الموظفين للحضور إلى العمل يوم الإثنين، وحضوا "جميع الوحدات (العسكرية) فى الداخل على التزام الهدوء وتجنب التحركات نحو كوناكرى".

وأكدت مجموعة الضباط على أنهم يسعون لـ "طمأنة المجتمع الوطنى والدولى بأن السلامة الجسدية والمعنوية للرئيس السابق ليست بخطر. لقد اتخذنا كل التدابير لضمان حصوله على رعاية صحية".

وكان الانقلابيون بثوا فيديو للرئيس كوندى مقبوضا عليه، فيما رفض كوندى وهو جالس على كنبة ويرتدى بنطال جينز وقميصا، الإجابة حين سئل إن كان قد تعرض لسوء معاملة.

وبحسب التقارير، لم يتم الإبلاغ عن سقوط أى ضحية خلال عملية الانقلاب، أمس الأحد، رغم إطلاق النار الكثيف بالأسلحة الرشاشة الذى سمع صباحا فى عاصمة هذا البلد المعتاد على المواجهات السياسية العنيفة.