طالبان ترسل دعوات رسمية لمسؤولى بعض الدول لحضور مراسم إعلان الحكومة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم طالبان، نطمئن الجميع بأن الأراضى الأفغانية لن تستخدم ضد أمن أحد. وكانت حركة طالبان أعلنت السيطرة الكاملة على ولاية بنجشير الواقعة شمال العاصمة الأفغانية كابول. وشهدت ولاية بنجشير قبل ذلك معارك شرسة بين "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" والمتمركزة فى إقليم بنجشير، ومسلحى طالبان.

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