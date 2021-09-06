جونسون يلتقى بايدن قريبا لبحث الوضع فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد انسحبت من أفغانستان الشهر الماضي، واعترف وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، بأن كلا البلدين أساء تقدير قدرة "طالبان" على السيطرة.

وواجه جونسون انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان بسبب إخفاقات المخابرات والقيادة فيما يتعلق بسقوط كابول، وقد اعترف بأن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب لم يترك لبريطانيا خيارا سوى سحب قواتها.