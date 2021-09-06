إسرائيل تنقل مئات السجناء من جلبوع بعد فرار 6 فلسطينيين

جدة - نرمين السيد - بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، نقل مئات الأسرى الفلسطينيين من سجن "جلبوع" شديد الحراسة فى شمال إسرائيل، فى أعقاب فرار 6 أسرى من السجن عبر نفق حفروه فى الأرض.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية تعتزم نقل 400 أسير فلسطينى من سجن "جلبوع" قرب بيسان، إلى سجون أخرى فى الساعات المقبلة، خوفًا من وجود أنفاق أخرى. وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، فرار 6 سجناء فلسطينيين، بينهم 5 صدرت ضدهم أحكام بالسجن مدى الحياة، وأبرزهم قائد كتائب شهداء الأقصى السابق فى جنين، زكريا زبيدى، الذى تتهمه إسرائيل بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

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