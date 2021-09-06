بريطانيا: وضع بانجشير غير واضح وعلينا التعامل مع حكومة طالبان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، إن الوضع فى ولاية بانجشير الأفغانية غير واضح حتى الآن، مؤكدة على أن وضع إقليم المقاومة الأفغانية بانجشير لا يغير حقيقة أن طالبان هى الحكومة التى علينا التعامل معها، حسبما نقلت قناة "العربية".





وكانت حركة طالبان أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أنها سيطرت على وادى بانجشير. وبحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية، فمن المقرر أن يزور رئيس الوزراء بوريس جونسون، واشنطن خلال أسابيع، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، حول أفغانستان.

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