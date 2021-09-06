بغداد وأنقرة تبحثان ملف الأتراك المحكومين والمطلوبين للقضاء العراقي

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع السفير التركي في العراق علي رضا غوناي ملف الأتراك المحكومين والمطلوبين للقضاء العراقي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "الطرفين بحثا متابعة قضايا المواطنين الذين يحملون الجنسية التركية المحكومين أو المطلوبين للقضاء".

يذكر أن هناك مجموعة من المواطنين الأتراك الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم "داعش" والقي القبض عليهم من قبل القوات العراقية وهم يخضعون الآن لعقوبات بالسجن، وربما بالإعدام أيضا.