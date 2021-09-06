التسجيل في منحة الزواج ليبيا وشروط استفادة الشباب الليبي من منحة صندوق دعم الزواج

التسجيل في منحة الزواج ليبيا ، بعد ان اعلن فتح الله الزني وزير الشباب الليبي بداية صرف منحة الزواج للشباب يوم الأحد الموافق لـ 05 سبتمبر 2021 ازداد البحث عن كيفية التسجيل في منحة الزواج في ليبيا بشكل الكتروني من اجل الحصول على المساعدة المالية المقدرة بـ 40 ألف دينار. حيث تصرف هذه المنحة المقدمة من طرف حكومة الوحدة الوطنية الليبية للقضاء على ظاهرة العنوسة ودعم الشباب المقبل على الزواج وتوفير ظروف وحياة معيشية كريمة وتخفيف أعباء وتكاليف الزواج على الأهل في اليوم العالمي للشباب المسلم التي تتبناه المنظمة الإسلامية للتعاون. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021.

التسجيل في منحة الزواج ليبيا

بغية تيسير زواج الشباب في ليبيا تم اطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب وبداية عملية التسجيل في منحة دعم الزواج المعلنة من قبل الحكومة الليبية على مستوى كل البلديات. حيث تهدف هذه المبادرة الحسنة إلى تعزيز الترابط والتماسك بين جميع الشباب الليبي. كما ان هذه المبادرة سوف يتم تنفيذها بالتعاون بين كل من صندوق دعم الزواج الليبي والمصلحة الخاصة بالأحوال المدنية إضافة إلى الهيئة العامة للمعلومات. ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على شروط وخطوات التسجيل في منحة الزواج.

شروط الاستفادة من منحة الزواج

من بين اهم الشروط التي اعلن عنها وزير الشباب فتح الله الزني وهو عامل السن حيث تكون الأولية في الحصول على منحة الزواج للشباب الاكبر سنا مؤكدا في نفس الوقت ان المخصصات المالية التي تم رصدها لهذه المبادرة كافية لدعم كل الشباب الليبي الذي يرغب في الزواج. كما يستهدف صندوق دعم الزواج في ليبيا إلى تزويج اكثر من خمسون ألف شاب وشابة.

طريقة التسجيل في منحة الزواج

يستطيع كل شاب ليبي تتوفر فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من المنحة. التسجيل في منحة الزواج بكل سهولة من خلال خدمة التقديم الإلكتروني المعلن عنها سابقا واتباع جميع الخطوات المونة اناه