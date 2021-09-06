رابط مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 tansik.egypt.gov.eg وكيفية تسجيل وتعديل رغبات تنسيق كليات 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية tansik.egypt.gov.eg 2021 بعد اتاحة الفرص للطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2021 في الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى وذلك بمد فترة تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2021 يوم إضافي بعد أن كان من المفترض أن يتم إغلاق باب تسجيل الرغبات في تمام الساعة السابعه من مساء يوم السبت الموافق الرابع من شهر سبتمبر الحالي بعد أن سمحت بتسجيل المرحله الثانيه لمده خمسه ايام بدات من يوم 31 من شهر أغسطس الماضي وذلك حرصا من الوزارة الى عدم فوات الفرصة على طلاب الثانويه العامه التي لم يتمكنوا من التسجيل حتى الآن.

تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2021

أما عن الطلاب الذين قاموا ب تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2021 في المرحله الثانيه لا يزال التساؤل قائم في الموعد المحدد لإعلان نتيجة المرحله الثانيه هو ما سوف نوضحه لكم خلال السطور التالية.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

شهدت معامل الكمبيوتر في الكليات والمعاهد الحكومية في الأيام الماضية إقبالا كبيرا من قبل الطلاب بالقسمين العلمى والادبى وذلك للتسجيل فى الرغبات بمكتب التنسيق وكان من المفترض أن يكون امس اخر يوم لي لإستقبال الطلاب ومن المفترض ان يتم اعلان موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 يوم الثلاثاء المقبل لكن بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمد تلقي الرغبات 24 ساعه اضافيه ترتب على هذا تاجيل عرض موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 إلى يوم اضافي حيث من المفترض أن يتم عرض النتيجة بعد 72 ساعة من غلق باب تلقي الرغبات وهو ما يقدر بموعد ظهورها يوم الاربعاء المقبل أو صباح يوم الخميس.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2021

وبدأ الطلاب بتسجيل الرغبات بمعامل الجامعات الحكومية للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021.

وتستمر عملية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2021 حتى 5 سبتمبر الجاري ضمن المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021.

أما عن الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى الآن فلا تزال الفرصة متاحة حتى السابعة من مساء اليوم ويمكنهم الدخول على الموقع وتسجيل رغباتهم وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل في خلال الفترة القادمة.

اولا يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالتنسيق tansik.egypt.gov.eg.

ثانيا يقوم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ثالثا يقوم بإدخال الرغبات بالترتيب حسب رؤيته الخاصة.

رابعا يقوم بحفظ الرغبات وإنهاء التسجيل.

تراجع كلية علاج طبيعي لـ82.9%.

انخفاض كلية طب بيطري لـ82%.

وصول الحد الأدنى لكلية فني تمريض لـ66.7%.

متوقع كلية الزراعة لـ 65%.

كلية الهندسة متوقع بلوغ الحد الأدنى 78.9%.

محتمل وصول الحد الادنى لهندسة الحاسبات لأقل من 78%.

انخفاض كلية تجارة ما بين 64.9 و 63%.

الحد الأدنى لكلية الأداب ما بين 60 % و 63%.

تراجع تنسيق كلية الحقوق ما بين 59 % و 61 %

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