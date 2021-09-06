رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2021 ومؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2021 علمي وأدبي natijat altansiq

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2021 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي بعدما انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها العلمي والأدبي من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية2021 يوم الاربعاء الماضي الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري وتم إغلاق بوابة التنسيق الخاصة بتلقى الرغبات بموقع التنسيق حتى تتمكن من اظهار نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية استعدادا الى فتحها مرة اخرى لتلقي تسجيل رغبات المرحلة الثانية.

متوقع وصول كلية علاج طبيعي لـ82.9%.

وانخفاض كلية طب بيطري لـ82%.

متوقع انخفاض تنسيق كلية فني تمريض لـ66.7%.

وبلوغ الحد الأدنى كلية الزراعة لـ 65%.

أما كلية الهندسة قد يصل الحد الأدنى 78.9%.

وبالنسبة لكلية هندسة الحاسبات قد يتراجع لأقل من 78%.

وصول كلية تجارة ما بين 64.9 و 63%.

يتراوح الحد الأدنى لكلية الأداب ما بين 60 % و 63%.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 علميمؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 أدبينتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2021

ومن المتوقع حدوث انخفاض في نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2021 هذا العام بما يصل إلى سبعة إلى 10% هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية وذلك بسبب انخفاض المجاميع في اول نتاج لتجربة التعليم الالكتروني الجديد والذي درسه الطلاب على نظام أجهزة “التابلت” وكان إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق 2021 قد بلغ عددهم 22954 طالبا وطالبة وتأكد استيعاب جميع الطلاب بكليات القطاع الطبى، بالإضافة إلى توافر أماكن شاغرة أمام طلاب المرحلة الثانية التنسيق بكليات العلاج الطبيعى وكذلك التمريض.

مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2021

كما ان المؤشرات الأولية في نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق الكليات 2021 أن الحد الادنى للقبول بكلية الطب يتوقع ان تصل الى 92%.

وقد يقل الحد الأدنى لنتيجة المرحلة الاولى لتنسيق الكليات عن ذلك قليلا.

وبلغ إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع 92% حوالي 10000 طالب وهي القدرة الاستيعابية لكلية الطب البشري على مستوى الجمهورية خاصة في الجامعات الحكومية.

ويرجع انخفاض الحدود الدنيا لتنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021 إلى انخفاض المجاميع للثانوية العامة 2021 وايضا من المتوقع أن تصل كلية طب الأسنان إلى 91% لهذا العام.

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

وحول موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى فإنه من المفترض أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية على نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق 2021 للقسمين العلمي والأدبي يوم الأحد المقبل الموافق 29 من شهر أغسطس الجاري وذلك من خلال مؤتمر صحفي سوف يعقد برئاسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي سوف يؤكد فيه الأعداد المتقدمة للالتحاق بالكليات في المرحلة الأولى والحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الاولى لأبرز الكليات هذا العام وسوف يكون المؤتمر بحضور كلا من السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من مسؤولي مكتب التنسيق.