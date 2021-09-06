أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الاثنين، عن تسجيل 17856 إصابة جديدة بفيروس كورونا و790 حالة وفاة و14276 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية .
وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (1463)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (891) ثم مدينة بطرسبورغ (690).
ووفقا للأرقام والبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 7 ملايين و30455 إصابة، وتعافى منها حتى الآن 6 ملايين و285007 أشخاص، فيما توفي 187990 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا.. إصابات كورونا أقل من 18 ألف خلال اليوم الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.