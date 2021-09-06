جدة - نرمين السيد - قال وزير القوات المسلحة البريطانى، جيمس هيبى، إن بعض قدماء المحاربين البريطانيين فى أفغانستان ينتحرون بسبب الضرر النفسى الشديد الذى تعرضوا له بعد الانسحاب الفوضوى للقوات التى تقودها الولايات المتحدة، وانتصار طالبان.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: انتحار محاربين سابقين فى أفغانستان بسبب الانسحاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.