جبهة بنجشير: طالبان تجلب الغرباء لقتل الشعب الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وقال مسعود فى تسجيل الصوتى إن "المقاومة ضد طالبان مستمرة فى بنجشير"، داعياً للتظاهر ضد طالبان فى كل مناطق أفغانستان.
كما أقرّ بمقتل عدد من قيادات المقاومة العسكرية، مضيفاً "أفراد من عائلتى قُتلوا فى هجوم طالبان أمس".
واتهم طالبان بالعمالة وعدم الاستماع لعلماء المسلمين، مضيفاً: "طالبان تجلب الغرباء لقتل الشعب الأفغاني". كما رفض "أى تدخل خارجى فى أفغانستان".
وكانت طالبان، قد أعلنت اليوم الإثنين، السيطرة الكاملة على إقليم بنجشير. وقال المتحدث باسم الحركة الأفغانية ذبيح الله مجاهد فى بيان: "مع هذا الانتصار، خرج بلدنا بشكل كامل من مستنقع الحرب".
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