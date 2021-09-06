العراق يطلق عمليات أمنية لملاحقة فلول داعش فى ديالى وصلاح الدين

جدة - نرمين السيد - قال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبى فى العراق طالب الموسوى، إن "قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى متمثلة بقيادة عمليات ديالى للحشد بجميع ألويتها وقيادة كركوك وشرق دجلة متمثلة باللواء الـ22 والتاسع والـ88 وبإسناد من التشكيلات الساندة للحشد الشعبى من مديرية مقاتلة الدروع ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية والإعلام والطبابة وبغطاء جوّى من طيران الجيش، باشرت بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش فى ديالى وصلاح الدين".

وأضاف ان "قيادة قاطع ديالى للحشد الشعبى انطلق من محورين أساسيين، الأول من معبر الميتة باتجاه قرية الطالعة، والثانى من معبر النعمان شمالاً باتجاه الطالعة ".

وأشار الى أن "قيادة قاطع ديالى للحشد نفّذ عملية استباقية دقيقة جداً بتحديد الأهداف والخروج بنتائج مهمة".