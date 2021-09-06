أول تعليق من رئيس وزراء إسرائيل على فرار الفلسطينيين الـ 6

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، صباح اليوم الإثنين، إن فرار 6 معتقلين أمنيين فلسطينيين من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة، حدث خطير يُلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك.





ووفقًا لموقع "آى 24 نيوز" الإسرائيلى، تحدث بينيت مع وزير الأمن الداخلى عومر بار ليف، بشأن فرار السجناء، قائلاً إن "هذا حدث خطير يلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك"، حسبما جاء فى بيان مكتبه. فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أن قواته وجهاز الشاباك يساندان الشرطة ومصلحة السجون فى عملية التمشيط، بحثًا عن الفارين "وتخصيص عدة قطع جوية للاستطلاع"، مشيرًا إلى أن القوات منتشرة فى الضفة الغربية.

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