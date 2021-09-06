الأمم المتحدة: 30 قتيلاً فى هجوم شرق الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة ومصادر محلية فى الكونغو الديمقراطية، اليوم الإثنين، مقتل 30 شخصًا على الأقل جراء هجوم فى إيتورى، شنه المتمردون من تحالف القوى الديمقراطية فى شرق البلاد، يوم السبت الماضى.





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