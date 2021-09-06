روسيا تطالب بإطلاق سراح رئيس غينيا كوندي

دعت روسيا اليوم الاثنين إلى إطلاق سراح رئيس غينيا ألفا كوندي على الفور بعد أن أطاح به جنود أمس الأحد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “تعارض روسيا أي محاولة لتغيير القيادة خارج إطار الدستور”.
وأضاف البيان “نطالب بإطلاق سراح السيد كوندي وضمان تمتعه بالحصانة. ونرى من الضروري عودة الوضع في غينيا إلى القواعد الدستورية في أقرب وقت ممكن”.
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