مصادر مقربة من ليفربول تكشف "كذبة" الإعلام بشأن صلاح

أثارت أنباء مطالب محمد صلاح "الخيالية" خلال مفاوضات عقده الجديد مع ليفربول، الجدل في أوساط كرة القدم، لكن مصادر محلية كشفت الحقيقة.
وتناقلت وسائل الإعلام العالمية خبر مطالب محمد صلاح براتب قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا من ناديه ليفربول، مما يجعله الأعلى أجرا في إنجلترا، والأعلى أجرا في تاريخ نادي ليفربول.
ولكن صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من نادي ليفربول، أكدت الاثنين، أن مصادر خاصة لها أكدت أن الرقم "الخيالي" غير صحيح.
وقالت الصحيفة إن صلاح بالفعل يتفاوض مع ليفربول لتوقيع عقد جديد، لكنه لا يطلب أجرا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
وأضاف التقرير أن المفاوضات بين إدارة ليفربول وممثلي صلاح مستمرة.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف عام 2023، حيث يتقاضى ابن الـ29 عاما 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا الآن.
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