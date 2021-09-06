سفير الاتحاد الأوروبى يؤكد دعم العراق فى مواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد سفير الاتحاد الأوروبى الجديد فى العراق، فيلة فاريولا، استمرار التكتل الأوروبى فى تقديم الدعم الإنسانى، ودعم جهود الحكومة العراقية فى مكافحة الإرهاب ومساندتها بمستشارين عسكريين.





ووفقًا للبيان الذى نشرته وزارة الخارجية العراقية عبر فيسبوك، اليوم الإثنين، شدد السفير فاريولا على دعم الاتحاد الأوروبى للعراق، وضرورة احترام سيادته، وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية، مثمنًا جهود الحكومة العراقية فى عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأكد السفير على تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبى فى إطار اتفاقية الشراكة والتعاون، وتشجيع الشركات الأوروبية الرصينة للاستثمار فى العراق، والعمل على أن يكون للاتحاد الأوروبى دور أكبر على الساحة الدولية.

وبحسب البيان، كان وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين قد تسلم أمس الأحد، نسخة من أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبى الجديد لدى العراق، حيث شهد اللقاء استعراض سير العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبى، وسبل زيادة حجم الدعم، ومساعدة بغداد فى القضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابى.