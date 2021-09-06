جبهة بنجشير: طالبان أصبحت أكثر تشددا

جدة - نرمين السيد - وقال مسعود، فى التسجيل، إن المجتمع الدولى منح فرصة خاطئة لطالبان، مضيفا أن الحركة الأفغانية لم تتغير وأصبحت أكثر تشددا.

وتابع بأن هناك قوات أجنبية تقاتل إلى جانب طالبان، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت طالبان، قد أعلنت اليوم الإثنين، السيطرة الكاملة على إقليم بنجشير. وقال المتحدث باسم الحركة الأفغانية ذبيح الله مجاهد فى بيان: "مع هذا الانتصار، خرج بلدنا بشكل كامل من مستنقع الحرب".