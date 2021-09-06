طالبان: لن نسمح لأى دولة بالتدخل فى شؤون أفغانستان

جدة - نرمين السيد - من جهته قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم، إنه سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال بضعة أيام.
وأضاف المتحدث: "أننا سنعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لأن الحرب فى أفغانستان انتهت"، مؤكدا العمل من أجل إعادة بناء الدولة.
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