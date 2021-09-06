لافروف: روسيا تدعم تشكيل الحكومة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن موسكو قد تشارك فى تنصيب الحكومة الأفغانية التى ستشكلها طالبان إذا كانت شاملة، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.
وكان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، قد أعلن اليوم، إنه سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال بضعة أيام.
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