السودان يؤكد احتجاز شحنة أسلحة وصلت من إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للوكالة السودانية "سونا"، فإن الشحنة التى احتُجزت مساء السبت، وصلت عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، ويجرى التحرى بشأنها، حيث أبلغت السلطات بوصول "شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية، وعلى الفور تم حجزها من قبل سلطات الجمارك".

وبحسب الوكالة الرسمية، قال مسؤولون إن "الأسلحة وصلت إثيوبيا قادمةً من العاصمة الروسية موسكو فى مايو 2019، حيث احتجزتها السلطات الإثيوبية هناك طوال العامين الماضيين، ودون سابق إنذار سمحت أديس أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنية".

وأوضح المسؤولون أن الشحنة تتكون من 72 صندوقًا، تحوى أسلحة ومناظير رؤية ليلية. وقالت الوكالة إن هناك شكوكًا "تدور حول نوايا استخدامها فى جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديمقراطى (فى السودان)، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية".