رابط منحة البطالة 8000 آلاف دينار جزائري وأهم شروط cnac كناك 2021م

رابط منحة البطالة 8000 آلاف دينار جزائري ، الرسمي الإلكتروني cnac.dz، للاستفادة من منحة البطالة بالجزائر، من أكثر الروابط الإلكترونية بحثًا، خلال الأيام الماضية، خاصة بعد صدور قرار جمهوري، من رئيس الجمهورية عبد المجيد تمون، بتكليف كناك بتيسير ملف منحة البطالة، للعام 2021م، والجدير بالذكر أن الاهتمام بملف منحة البطالة بالجزائر، هو أمر صائب وإيجابي، لإنهاء مشكلة الشباب الجزائري البطالين، تلك المشكلة التي ترتب عليها، الهجرة غير الشرعية، وأعمال منافية للقانون، وجرائم يعاقب عليها القانون، لذا فقد جاء هذا الدعم المالي المباشر، من الحكومة الجزائرية، لتحافظ على كرامة الشباب الجزائري، عن طريق توفير دعم نفسي ومادي، يعينه على توفير متطلباته اليومية.

رابط منحة البطالة 8000 آلاف دينار جزائري

إضافة لما سبق ذكره، فإن الأمر الصادر من رئاسة الجمهورية، لتكليف وزارة العمل والتشغيل التضامن الاجتماعي بالجزائر، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ص.و.ت.ب، cnac كناك، بتسيير ملف منحة البطالة، وقيمتها 8000 آلاف دينار جزائري، بعد أن تم تعديلها ورفع قيمتها من 6000 آلاف دينار، في شهر أغسطس 2021م الماضي، من خلال لقاء أجراه مع ممثلي الصحافة الوطنية، وهو امتداد للعديد من قرارات الإصلاح، التي سيتم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء، وهو قرار اعتمدته العديد من الحكومات العربية، مثل منحة ال 1000 دينار التونسي، كذلك دعم راتب الحماية الاجتماعية للعاطلين بالعراق، وغيرها من الدعم المالي على مستوى العالم العربي، وخاصة بعد تفشي وباء كورونا، وارتفاع نسبة البطالة.

شروط الاستفادة من منحة البطالة بالجزائر 2021م

وعن الشروط القانونية، للاستفادة بمنحة البطالة 8000 آلاف دينار، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا لاستحقاق المنحة يجب أن يكون المستفيد، جزائري الجنسية. كذلك يجب أن يكون المستفيد من منحة البطالة، ممن تم تسجيلهم مسبقًا كطالبين للتشغيل، بالوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر. كما يجب أن يكون المستفيد حامل لشهادة جامعية، أو حامل لمؤهل مهني. أيضًا شرط ألا يقل عمر مستحق منحة البطالة، عن 18 عام، ولا يزيد عن 40 عام. في النهاية شرط ألا يكون للمستفيد مستحق المنحة، دخل ثابت من أي مصدر.

رابط التسجيل للحصول على منحة البطالة من كناك cnac

في الختام لراغبي التقديم من الشباب البطال، للحصول على منحة بطالة صندوق التأمين للبطالة، التقديم من خلال الخطوات التالية: