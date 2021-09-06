رابط التقديم للمنح الخارجية 2021-2022 التعليم العالي الأردن dsamohe.gov.jo

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عمر شويل - جدة التقديم للمنح الخارجية 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص تقديم المنح الخارجية الأردن، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية استقبال طلبات التقديم للمنح الخارجية 2021-2022 بداية من يوم الأربعاء الموافق 8-9-2021 ، وتستمر عمليات التقديم للمنح الخارجية الأردنية حتى يوم الخميس الموافق 9-9-2021 في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وسنرفق لكم أدناه رابط تقديم المنح الخارجية موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التقديم للمنح الخارجية 2021-2022

تقديم المنح الخارجية 2021-2022 ، وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية أن التقديم للمنح الخارجية سيكون لجميع الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية التوجيه، وكانت وحدة تنسيق القبول الموحد أوضحت بعض الشروط لإتمام عملية التقديم للمنح الخارجية.

فقد اشترطت وحدة تنسيق القبول الموحد حسب ما صرح به مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، ان على الراغبين في التقديم للمنح الخارجية 2021-2022 ، أن يكونوا حصلوا على متطلبات الالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورة الصيفية والتكميلية للعام 2020 بالفرع العلمي والأدبي والحقل الطبي أو ما يعادلها الثانوية العامة العربية أو الأجنبية من داخل الأردن أو من خارجها.

تقديم المنح الخارجية 2021-2022 الأردنية

ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعض التعليمات لجميع الطلاب والطالبات الراغبين التقديم للمنح الخارجية، حيث أوضحت الوزارة خلال بيان رسمي لها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبعثات الخارجية الذي جاء نصة كالتالي:

ضرورة الاطلاع على التفاصيل والإرشادات الخاصة بالمنح الخارجية للعام الجامعي 2021/2022 والموجودة على موقع مديرية البعثات من خلال الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo، والتي تتضمن الأوراق الواجب أن يقدمها الطلبة المبعثين لاستكمال إجراءات ابتعاثهم مصنفة حسب الدولة، وشروط الدول المانحة، وعدد المنح وتوزيعها على التخصصات والدول وتشمل كل من (مصر، المغرب، تونس، أرمينيا، رومانيا)، إضافةً إلى الامتيازات التي تقدمها الدولة المانحة، والوزارة، والتكاليف التي يتحملها الطالب.

يتحمل الطالب مسؤولية صحة بيانات الاتصال المدخلة (رقم الهاتف/البريد الإلكتروني).

يتم التقدم من خلال جهاز الحاسوب ولا يمكن التقدم من خلال الهاتف.

ستقوم الوزارة بترشيح الطلبة للاستفادة من هذه المنح، في حين سيكون سفر الطالب والتحاقه بالدراسة في الدولة التي سيتم ترشيحه للدراسة فيها مرتبطاً بالإجراءات التي تنفذها كل دولة سواءً ما يتعلق بمواعيد فتح المطارات أو تطبيق الحجر الصحي.

ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعلان أسماء الطلبة المرشحين لهذه المنح بعد إعلان قائمة القبول الموحد حيث سيتم استثناء أي طالب يتم ترشيحه للقبول في نفس التخصص في إحدى الجامعات الأردنية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.

رابط تقديم المنح الخارجية 2021-2022

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة التوجيهي في الأردن، والراغبين في التقديم للمنح الخارجية 2021-2022 التوجه إلى رابط موقع البعثات ( تقديم المنح الخارجية ) وإتباع التعليمات الموضحة والخطوات من أجل إتمام تلك العملية.