“رابط” نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2021 وموعد المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة

نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2021، من أكثر ما يشغل عمليات البحث في الوقت الحالي هو نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2021، حيث قد أعلن السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والسيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قد قاموا بالاعلان ان هناك مؤتمر صحفي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى الآن لم يبدأ المؤتمر الصحفي الخاص بالنتيجة، وقد صدر بيانًا هام أن المؤتمر قد تم تأجيلة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة عصرًا لليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021 بسبب وجود بعض المشاكل، وكان ذلك بعد أن تم فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية لمدة ستة أيام، ومن المقرر ان تصدر النتيجة الخاصة بالتقديم اليوم.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2021

قبل ان يتم الاعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2021، قد تمت إتاحة العديد من الكليات لطلاب المرحلة الثانية مثل (الطب البيطري – التمريض – العلوم – الزراعة – الجامعات التكنولوجية – الحسابات والمعلومات – الذكاء الاصطناعي – الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن – الإعلام، الحاسبات والمعلومات – الذكاء الاصطناعي – التخطيط العمرانى – فنون جميلة عمارة- الجامعات التكنولوجية – الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن- الإعلام – باقي الكليات النظرية العلوم، التربية – الآداب انتظام وانتساب – الحقوق انتظام وانتساب – السياحة والفنادق- الخدمة الاجتماعية)، وغيرها من الكليات التي كانت متاحة لطلاب المرحلة الثانية، بعد أن وصلت نسبة القبول في المرحلة الثانية للشُعبة الأدبية 53 بالمئة، وللشُعبة العلمية 62 بالمئة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2021

يمكن الان لجميع طلاب الثانوية 2020/2021 التعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وقد جاءت الخطوات الخاصة بالاستعلام من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والرابط المُعلن عن النتائج مثل الخطوات التالية: