TansikResults| رابط موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 tansik.egypt.gov.eg تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة2021 علمي وأدبي

ينتظر الآلاف من طلاب الصف الثالث الثانوي القسم العلمي والادبي إعلان مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 وفتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق 2021 بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية2021 لنتائج التنسيق للمرحلة الثانية بعد أن قاموا بالتسجيل في الموقع الرسمي للتنسيق في بوابة الحكومة الالكترونية بدء من يوم السبت الماضي واستمرت حتى يوم الخميس الماضي الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري وفي التاريخ ذاته تم اغلاق الموقع للمرحله الاولى لتلقي تسجيل الرغبات ومن المفترض أن يتم عرض النتائج خلال ساعات ومن ثم يتم استقبال طلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم خلال الأسبوع المقبل.

تراجع تنسيق كلية الطب البيطرى 2021 مجموع 85.6%

وبلغ تنسيق كلية التمريض 2021 سجل 62.43%

وسجل تنسيق كلية الهندسة 2021 سجل 79.75%

ووصل تنسيق كلية التخطيط العمرانى2021 مجموع 78.78%

تنسيق كلية الفنون التطبيقية 2021 مجموع 77.31%

فيما سجل تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات2021 مجموع 75.12%

أما تنسيق الفنون الجميلة عمارة 2021 فسجل 70%

متوقع وصول كلية علاج طبيعي لـ82.9%.

وانخفاض كلية طب بيطري لـ82%.

متوقع انخفاض تنسيق كلية فني تمريض لـ66.7%.

وبلوغ الحد الأدنى كلية الزراعة لـ 65%.

أما كلية الهندسة قد يصل الحد الأدنى 78.9%.

وبالنسبة لكلية هندسة الحاسبات قد يتراجع لأقل من 78%.

وصول كلية تجارة ما بين 64.9 و 63%.

يتراوح الحد الأدنى لكلية الأداب ما بين 60 % و 63%.

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وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق للقسمين العلمي والأدبي اليوم الأحد المقبل الموافق 29 من شهر أغسطس الجاري وذلك من خلال مؤتمر صحفي سوف يعقد برئاسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي سوف يؤكد فيه الأعداد المتقدمة للالتحاق بالكليات في المرحلة الأولى والحدود الدنيا للتنسيق لأبرز الكليات هذا العام ويكون المؤتمر بحضور كلا من السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره التعليم العالي و عدد من مسؤولي مكتب التنسيق، ويعتبر هذا العام استثنائيا بالنسبة للأعوام الماضية حيث يشهد تدابير تحدث للمرة الأولى في تاريخ التعليم في مصر.

تنسيق المرحلة الثانية 2021

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق، أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية ستكون 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%، لتنسيق المرحلة الثانية 2021 فيما يصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب الشعبة العلمية علمى علوم عند 254.5 بنسبة مئوية 62.07%.

وشهدت الكليات الطبية تراجعا كبيرا عن الأعوام الماضية حيث من المتوقع أن تصل كلية الطب هذا العام الى%90.73 طب بشري، ونظرا لكون الحاصلين على مجموع 92% حوالي 10000 طالب وطالبة وهي القدرة الاستيعابية لكلية الطب البشري على مستوى الجامعات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية.

%90.73 طب بشري

طب الأسنان 90.24%

العلاج الطبيعى 88%.

صيدلة 88.53%.

كلية الهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية للطلاب بالمرحلة الثانية

الاقتصاد والعلوم السياسية 83.9%

الألسن 80%.

الإعلام 79%.

الآثار 78%.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمينتيجة تنسيق المرحلة الأولى أدبينتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

ويشهد تنسيق العام الحالي انخفاضا كبيرا بسبب انخفاض المجاميع لهذا العام 2021 بعد تطبيق نظام التعليم الالكتروني لدفعه “التابلت” و قد يصل نسبة الانخفاض في التنسيق الى 10% عن الأعوام الماضية، ويمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتقدم للمرحله الاولى لتسجيل الرغبات 22954 طالبا وطالبة أتيحت لهم كافة الكليات خاصة الكليات الطبية للقسم العلمي. ولا تزال هناك أماكن شاغرة في بعض الكليات لاستقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية بكليات العلاج الطبيعى والتمريض وكليات أخرى في تخصصات مختلفة.