Link نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021 www.tansik.egypt.gov.eg موقع تنسيق الجامعات للطب البيطري والهندسة

تزايدت معدلات البحث عن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021 www.tansik.egypt.gov.eg موقع تنسيق الجامعات والقنوات الناقلة للمؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي اليوم، حيث يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة على رأسهم السيد عطا وذلك للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحله الثانيه 2021 والحدود الدنيا الى هذه المرحله والقبول في الكليات وايضا تقليل الاغتراب لدى الطلاب والطالبات في المرحلة الاولى والمرحلة الثانية وذلك بعد انتهاء الطلاب من التسجيل في الموقع الخاص بالتنسيق بوابه الحكومه الالكترونيه مساء أمس الأحد حيث امتدت أيام التسجيل الى يوم إضافي وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى اللحظات الأخيرة من قبل الوزارة وبدأ التنسيق في يوم 31 من شهر أغسطس الماضي وكان المفترض أن ينتهي في الرابع من سبتمبر الجاري.

سجل تنسيق كلية الطب البيطرى 2021 نسبة نجاح 85.6%

فيما سجل تنسيق كلية التمريض 2021 نسبة 62.43%

وبلغت نسبة تنسيق كلية الهندسة 2021 مجموع 79.75%

أما تنسيق كلية التخطيط العمرانى2021 فسجل 78.78%

بينما تنسيق كلية الفنون التطبيقية 2021 بلغ 77.31%

وتنسيق كليات الحاسبات والمعلومات2021 بلغ 75.12%

وتراجع تنسيق الفنون الجميلة عمارة 2021 إلى 70%

نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2021 النهائيةنتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021

ويترقب الطلاب والطالبات نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021 تزامن من حلول موعد مؤتمر وزير التعليم العالي لإعلان نتيجه تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية عبر الموقع الالكتروني حيث تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد إعلان النتيجة ومن المفترض أن يتم إعلان النتيجة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للوزير وذلك حسبما صرح السيد عطا المشرف على مكتب التنسيق بين التعليم العالي ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كلية علاج طبيعي لـ82.9%.

الحد الأدنى كلية طب بيطري لـ82%.

نسبة قبول كلية فني تمريض لـ66.7%.

أما كلية الزراعة لـ 65%.

وبلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة 78.9%.

وبالنسبة لكلية هندسة الحاسبات تراجع لأقل من 78%.

تسجل كلية تجارة ما بين 64.9 و 63%.

ويترواح الحد الأدنى لكلية الأداب ما بين 60 % و 63%.

أما تنسيق كلية الحقوق ما بين 59 % و 61 %

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 علميمؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 أدبيالحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2021

ويتضمن مؤتمر وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2021 والحدود الدنيا للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والكليات.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

وفي ما يخص نتيجة التظلمات في تنسيق الكليات 2021 حال حصول الطلاب على درجات وتعديل النتيجة قال السيد عطا المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي أن الطالب سيتمكن من الحصول على درجاته حيث يتم اضافتها على كشف نتائجه فور تعديلها حيث ان الطالب يستطيع الترشح لكلية اعلى في حال انه اتضح ان له درجات واستحق رغبة أعلى في التنسيق وذلك فور وصول كشف النتائج بعد التعديل من وزارة التربية والتعليم، ويمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر موقع مصر الرقمية للتنسيق الإلكتروني.

بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2021

وايضا انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2021 لكلا المرحلتين الأولى والثانية و أعداد الطلاب الذين تمكنوا من التسجيل في المرحله الثانيه وبلغ عددهم 240 ألف طالب وطالبة بينما لم يستطيع تسجيل نحو ثلاث آلاف طالب وطالبه من اجمالي طلاب المرحله الثانيه.