عثروا عليه بعد 3 أيام.. فيديو لطفل فقد في الغابة

أنقذت خدمة الطوارئ الأسترالية طفلا، يبلغ من العمر ثلاث سنوات، الاثنين، بعد ثلاثة أيام من تغيبه عن منزل أسرته.

وفي لقطات مصورة كشفت عنها شرطة نيو ساوث ويلز، يظهر الطفل أنطوني 'إيه.جيه' إلفالاك وهو يحاول يائسا الشرب عبر اغتراف قطرات ماء بيده من جدول في غابة بمنطقة بوتي على مسافة 150كيلومترا شمال غربي سيدني، قبل إنقاذه مباشرة.

ونُقل الطفل إلى مستشفى وقيل أنه يعاني من بعض الخدوش بسبب سقوطه وكذلك من طفح جلدي مكان الحفاضات.

ولم يتضح سبب تجول الطفل بعيدا عن منزل أسرته يوم الجمعة.