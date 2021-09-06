جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إنه "على إيران أن تستأنف دون تأخير تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية ستقدم تقريرا حول تعاون طهران منتصف الشهر، بحسب قناة "العربية".
وتجرى إيران و6 قوى عالمية محادثات منذ أبريل الماضى لإحياء الاتفاق النووى، الذى وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووى مما يصعب حصولها على مواد لازمة لإنتاج سلاح نووى، مقابل رفع العقوبات.
وبينما تقول طهران إنها لم تسع على الإطلاق ولن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، يرى مسؤولون غربيون أن الخلافات لا تزال كبيرة بشأن العودة للاتفاق النووى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تطالب إيران بتقديم تفسيرات مفصلة حول المواد النووية السرية لديها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.