فرنسا تطالب إيران بتقديم تفسيرات مفصلة حول المواد النووية السرية لديها

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إنه "على إيران أن تستأنف دون تأخير تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية ستقدم تقريرا حول تعاون طهران منتصف الشهر، بحسب قناة "العربية".

وتجرى إيران و6 قوى عالمية محادثات منذ أبريل الماضى لإحياء الاتفاق النووى، الذى وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووى مما يصعب حصولها على مواد لازمة لإنتاج سلاح نووى، مقابل رفع العقوبات.

وبينما تقول طهران إنها لم تسع على الإطلاق ولن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، يرى مسؤولون غربيون أن الخلافات لا تزال كبيرة بشأن العودة للاتفاق النووى.