طالبان لـ برلين: نسعد باستقبال المستشارة أنجيلا ميركل فى كابول

وفى تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الإثنين، قال مجاهد: "يمكن للحكومة الألمانية تشجيع قادة الأعمال على الحضور والاستثمار فى بلادنا"، مؤكدًا أن طالبان ستمهد الطريق أمام الاستثمارات وستضمن أمن الشركات.
وتابع مجاهد: "نريد إنعاش المناخ الودى الذى كان قائمًا بين الأفغان والألمان، الحكومة المقبلة ستقوم على أساس علاقات ودية مع ألمانيا"، مضيفًا أنهم يريدون من ألمانيا "دعمنا فى المجال الإنسانى، ونريد مساعدة فى القطاع الصحى، وفى مجالى التعليم والبنية الأساسية".
وقال متحدث طالبان التى تسعى الحركة إلى إظهار وجه أكثر اعتدالاً، إن الحركة "سيسعدها للغاية" استقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التى توشك على ترك منصبها، فى زيارة لأفغانستان.
أشار متحدث الحركة المتشددة إلى أن الألمان فى أفغانستان، والأفغان الذين تعاونوا مع ألمانيا فى الماضى، لا يجب أن يخافوا من طالبان، مؤكدًا أنه لن تكون هناك مشكلات، وأن من يرغب منهم فى مغادرة البلاد فعليه أن يسلك المسار القانونى.
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