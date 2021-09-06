غينيا .. قادة الانقلاب يمنعون أعضاء الحكومة المنحلة من السفر للخارج

جدة - نرمين السيد - واستدعى قادة الانقلاب وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى اجتماع اليوم الإثنين، بعد يوم من الانقلاب فى غينيا الذى قوبل بتنديد دولى.

وقال متحدث باسم وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش فى غينيا للتلفزيون الحكومي، إن عدم حضور الاجتماع سيعتبر "تمردا".

واستولت قوات من الجيش فى غينيا أمس على السلطة، وعطلت العمل بالدستور، كما قامت بنقل الرئيس ألفا كوندى إلى "مكان آمن".