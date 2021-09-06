غينيا.. المجلس العسكرى يعيد فتح المسارات الجوية

جدة - نرمين السيد - وقال قائد الانقلاب الكولونيل مامادى دومبويا، فى بيان اليوم الإثنين "يمكن لجميع شركات الطيران استئناف نشاطها، مع الالتزام بالتدابير الإدارية ذات الصلة".

واستولت قوات من الجيش فى غينيا أمس على السلطة، وعطلت العمل بالدستور، كما قامت بنقل الرئيس ألفا كوندى إلى "مكان آمن".