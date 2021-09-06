إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 الثانوية العامة والاستعلام برقم الجلوس عبر موقع التنسيق

يُعقد مؤتمر وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 الثانوية العامة. ظهر يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021، حيث أكد ’’الدكتور’’ خالد عبد الغفار، أنه قد انتهت مرحلة التسجيل للمرحلة الثانية مساء يوم الأحد 5 سبتمبر. بالإضافة إلي السيد عطا مدير مكتب التنسيق العام لمرحلة التعليم العالي. قد ذكر أهمية الالتزام بما يتم كتابته من أجل الحصول علي أكثر فرصة تكونوا مستحقين لها. بالإضافة لتحديد موعد مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية في هذه الأيام قبل بداية المرحلة الدراسية.

موقع التنسيق نتيجة المرحلة الثانية 2021

يمكن لكافة الطلاب. الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة بكل سهولة. وذلك عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني موقع التنسيق، وبعدها يتم تحديد تبويب النتائج لتنسيق الصف الثالث الثانوي بالمرحلة المراد الاستعلام عنها. وسيتم بعد الدخول كتابة رقم الجلوس الخاص بكم، وكتابة الرقم السري الذي حصلتم عليه من المدرسة للتسجيل من شهادة امتحانات الثانوي العام.

تم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية يوم الثلاثاء الماضي، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولي، وقد كان يبلغ الحد الأدني من مجموع القبول في تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية بفرعيها علمي علوم ورياضة 254.5 درجة بنسبة 62.07%، في حين يبلغ االحد الأدني للأدبي 238 درجة بنسبة 58.05%. كما يبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 243 ألفًا و22 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشعبة العلمية بفرعيها علمي علوم وعلمي رياضة 186 ألفًا و618 طالبًا وطالبة، في حين يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 56 ألفًا و404 طالبًا وطالبة.

نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة

بدء المؤتمر الصحفي وفق ما تم إعلانه من متحدث المكتب الإعلامي للتعليم العالي. ويتم الإعلان والإفصاح عن الحدود الدنيا للكليات التي تم الاكتفاء بها، والتي كان من المرجح لها أن تكون كليات الطب البيطري، والكليات الموجودة بتخصص علمي علوم وهبطت من المرحلة الأولي. بالإضافة إلي كلية الهندسة ببعض محافظات جمهورية مصر العربية.

قد تم إعلان النتيجة والحدود الدنيا للكليات المتبقية من المرحلة الأولي، ويأتي كالآتي: