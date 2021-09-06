التسجيل في دعم ريف.. شروط برنامج دعم ريف لربات البيوت reef.gov.sa للاستفادة من الدعم الريفي

تسجيل دعم ريف لربات البيوت 1443 ، احتل برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة مرتبة كبيرة على محرك البحث خلال الساعات الأولى من أمس السبت 4-9-2021 ، فهناك الكثير من الأشخاص يريدون الوصول إلى رابط دعم ريف لربات البيوت من أجل إتمام عملية التسجيل في دعم ريف 2021 ، لذلك نسلط الضوء خلال هذه الصفحة لرصد كافة التفاصيل عن تسجيل دعم ريف لربات البيوت. وذلك من أجل الحصول على الدعم المالي المقدم من برنامج الدعم الريفي. كما سنتعرف على شروط دعم ريف لربات البيوت.

تسجيل دعم ريف لربات البيوت

التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 ، قبل أن نتعرف على جميع التفاصيل التي تخص برنامج الدعم الريفي فقد انطلقت بوابة دعم ريف الإلكترونية منذ فترة ليست بكبيرة ضمن رؤية المملكة 2030 ، ويأتي ذلك لعدد من الأهداف أهمها مساعدة صغار المزارعين في المملكة في تنمية كافة أنشطتهم الزراعية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد أكدت أن برنامج دعم ريف للأسر المنتجة الهدف الأساسي منه هو العمل على تحسين القطاع الريفي الزراعي في المملكة السعودية والعمل على زيادة الكفاءة والإنتاج لدى كافة المزارعين بالمملكة، وهو موضوع وضع اهتمام كبير جداً في الوقت الحالي.

شروط دعم ريف لربات البيوت

أعلنت سابقاً وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، شروط دعم ريف للأسر المنتجة والتي تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه.

أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرون عاماً.

ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريالاً.

ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريالا سنوياً لكافة البرامج.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة وثائق معتبرة لدى البرنامج.

الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية و الفنية التي يعتمدها البرنامج.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية .

استكمال البيانات الشخصية و الفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

موعد نزول دعم ريف

الكثير من المستفيدين من برنامج الدعم الريفي يتساءلون عن موعد نزول دعم ريف ، أو متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل، وأوضح ذلك وأجاب عنه الحساب الخاص بالدعم الريفي للأسر المنتجة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أوضح الحساب أنه وفي حالة القبول يكون موعد نزول دعم ريف من اليوم الأول للأشهر الميلادية، وحتى اليوم العاشر من نفس الشهر.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

إليكم فيديو توضيحي يشرح طريقة التسجيل في دعم ريف لربات البيوت ، بعض الخطوات الهامة والتي يجب عليكم إتباعها لإتمام عملية التسجيل في دعم ريف بوابة الدعم الريفي تسجيل الدخول.

رابط التسجيل في دعم ريف بوابة ريف تسجيل الدخول

يمكنكم التسجيل في دعم ريف لربات البيوت من خلال الدخول عبر رابط تسجيل دخول بوابة ريف ، كما ستتمكنون من الإطلاع على جميع التفاصيل التي تخص تسجيل دعم ريف، ومعرفة الخطوات التي يجب إتباعها من أجل إتمام عملية التسجيل في الدعم الريفي.