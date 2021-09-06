جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قالت المتحدثة الألمانية فى تصريحات للصحفيين: "لدى الحكومة الألمانية معلومات يعتد بها بأن أنشطة الكتابة المدسوسة على الموقع منسوبة لعاملين بالقطاع الإلكترونى تابعين للدولة الروسية أو لجهاز المخابرات العسكرية الروسى". ووصفت متحدثة الخارجية الألمانية السلوك الروسى بأنه غير مقبول، ويشكل تهديدًا لألمانيا، مضيفة: "الحكومة الاتحادية تدعو روسيا لوضع حدٍ على الفور لمثل هذه الأنشطة، وتؤكد ذلك بشدة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية على البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.