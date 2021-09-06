ألمانيا تنفى أى صلة بين وفاة سفيرها فى الصين ومهام عمله

جدة - نرمين السيد - وقال ماس: "بالنظر إلى ملابسات وفاته، لا يوجد دليل على أن وفاة يان هيكر مرتبطة بطريقة ما بدوره سفيرًا لألمانيا فى بكين"، مضيفًا أنها "كانت صدمة كبرى لنا جميعًا، من الصعب علينا جميعًا أن نفهم ما حدث هناك، وأن شخصًا جلسنا معه أخيرًا وعملنا معه على قضايا كبيرة ومهمة حقاً، فارق الحياة فجأة".

وتابع الوزير: "حقق يان هيكر الكثير، ولم يبحث عن الأضواء، وللدبلوماسى ولأسرته الحق فى الخصوصية والحزن فى سلام".

وكان السفير الألمانى يان هيكر فارق الحياة بعد تسلم منصب السفير الألمانى فى بكين، وكان فى السابق مستشارًا لشؤون السياسة الخارجية لدى المستشارة أنجيلا ميركل، ولا تزال ملابسات وفاته غير واضحة حتى الآن.