انقلابيو غينيا يعلنون إعادة فتح المطارات أمام الرحلات التجارية والإنسانية

جدة - نرمين السيد - وكان قادة الانقلاب منعوا أعضاء الحكومة المنحلة فى غينيا من السفر خارج البلاد، فى وقت سابق من اليوم، وذلك فى أعقاب إعلانهم عن عقد اجتماع لوزراء حكومة الرئيس المعزول ألفا كوندى ومسؤولين آخرين كبار، فى العاصمة كوناكرى.

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