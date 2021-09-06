إعلان نتائج القبول الموحد 2021 في سلطنة عمان بعد انتهاء الفرز الأول heac.gov.om

أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج القبول الموحد 2021 في سلطنة عمان والتي كان يترقبها الطلاب بعد أن انتهوا من تسجيل رغباتهم في الالتحاق بالجامعات المختلفة، وأعلنت الوزارة بأنها قامت بالانتهاء من الفرز الأول لطلبات الطلاب والتي قاموا بتسجيلها من خلال الموقع الخاص بالقبول الموحد للجامعات العمانية، حيث تقوم الوزارة بقبول الطلاب في الجامعات وفقاً للمعايير والآليات التي قاموا بوضعها للقبول، ويمكن للطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني ومعرفة الجامعة التي التحقوا بها من خلال الخطوات التي نوضحها لكم خلال المقال.

جميع الطلبة والطالبات ينتظرون إعلان النتائج وذلك بعد أن صرح بذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي المبتكر وقال: أن اليوم هو الموعد المحدد من قبل الوزارة على إعلان تلك النتائج في سلطنة عمان، وأكد الوزير أنه سيتم إعلان نتائج القبول الموحد في سلطنة عمان وذلك عبر مركز القبول الموحد إلكترونيا وذلك لكي يستطيع جميع الطلاب الحصول على النتيجة بكل سهولة.

خطوات الحصول على نتيجة القبول الموحد في عمان

وبعد أن تم الإعلان عن النتائج يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع القبول الموحد

الضغط على نتائج الفرز الأول للقبول في الجامعات.

إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب.

إدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع.

تحميل النتيجة والتي تكون في ملف بصيغة pdf ومعرفة النتيجة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي بأن عدد الذين قدموا في المركز الموحد بلغ نحو 35753 ألف من الطلاب في سلطنة عمان، وأعلن مركز القبول الموحد أن الفرصة متاحة لجميع الطلبة والطالبات في سلطنة عمان الذين قد حصلوا على الدبلوم العام وما يعادله لفرصة المنح والبعثات ليتم التمكين والقبول في المنحة وتم الانتهاء والتسجيل بها.

في يوم 23 أغسطس بدء التقديم في نتائج القبول الموحد في سلطنة عمان وتم عمل الفحوصات الطبية لهم وامتدت فترة التقديم إلى يوم 29 أغسطس 2021 ويمكن للطلاب أن يستخرجوا النتائج من خلال الموقع الإلكتروني بكل سهولة.