رابط اختبار تعزيز المهارات ekhtibar.moe.gov.sa تسجيل الدخول للاختبار

اختبار تعزيز المهارات احد العوامل المهمة لبناء العملية التعليمية بشكل صحيح، وهى توضح المهارات التي اكتسبها الطلاب خلال فترة الدراسة، وهى احد الأمور الأساسية لتسهيل العملية التعليمية ومعرفة نقاط القوة للطالب والعمل على تنميتها والمحافظة على المستوى الذي حققه الطالب، والتعرف على نقاط الضعف للتغلب عليها وتطوير مستوى الطالب في نقاط الإخفاف التي يكشفها اختبار تعزيز المهارة اللذي يعتبر حديث موضوعنا عن اختبار تعزيز المهارة للطلبة والطالبات وبالتالي نستعرض رابط اختبار تعزيز المهارات حتى يسهل على الطلاب البدء في الاختبار من خلال رابط ekhtibar.moe.gov.sa الذي نوضحه، مع الجدول الزمني لاختبار المهارات التي شغلت بال العديد من الطلبة والطالبات بعد الإعلان عنها، وهذا كما أن اختبار تعزيز المهارات يكشف للمعلم قدرة الطالب على فهم المنهج الدراسي والتعرف على عوامل النقص حتى يسهل عليه تقويمها.

رابط اختبار تعزيز المهارات

يمكن الآن الدخول على رابط اختبار تعزيز المهارات والبدء في إجراءات التسجيل للدخول الى الاختبار عبر الرابط ekhtibar.moe.gov.sa ومن ثم الدخول بحساب مايكروسوفت والبدء في الاختبار حيث تظهر لك أيقونة مخصصة لتسجيل دخول منصة ekhtibar.moe.gov.sa وذلك لأداء اختبار تعزيز المهارات وفقاً للمواعيد المحددة التي نستعرضها بالتفصيل.

مواعيد اختبار تعزيز المهارات

تبدأ اختبارات تعزيز المهارات في يوم الأحد وذلك للمرحلة الابتدائية للمدارس الحكومية والأهلية، بداية من الصف الثاني وحتى الصف السادس اعتباراً من يوم الأحد وتستمر الاختبارات حتى 5 أيام، ويمكن للطالب أن يؤدي الاختبار في أي وقت حيث أن اختبار تعزيز المهارات متاح طوال اليوم لمدة 24 ساعة يومياً.

طريقة تنفيذ اختبار تعزيز المهارات عن طريق منصة مدرستي

هناك مجموعة من الخطوات يمكنكم اتباعها أيضاً لإنهاء اختبار تعزيز المهارات وهى كما يلي:

الدخول على منصة منصة مدرستي

ثم أيقونة الاختبارات

الدخول على اختبارات مركزية

كتابة بيانات الدخول الى مايكروسوفت

اختيار أيقونة إجراء الاختبار

اختيار حفظ عند حل السؤال ثم الانتقال الى السؤال التالي

إنهاء الاختبار بعد حل جميع الأسئلة

وتوضح الصور التالية خطوات الاختبار من بداية الدخول على رابط تعزيز اختبار المهارات وحتى نهاية الاختبار.