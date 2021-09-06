رابط اختبار تعزيز المهارات مدرستي madrasati تسجيل دخول مدرستي للطلاب مايكروسوفت

ننشر رابط اختبار تعزيز المهارات مدرستي madrasati 1443، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن البدء في تطبيق اختبارات تعزيز المهارات لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام اعتباراً من الصف الثاني الابتدائي وحتى السنة الأولى المشتركة “الصف الأول الثانوي” فقط من المرحلة الثانوية، حيث تعتبر عملية تقويم التقدم الدراسي من خلال الاختبارات ركناً أساسياً للعملية التعليمية، فتوضيح مكانة المتعلم والوقوف على مدى تقدمه بالنسبة للمنهج الدراسي مقارنةً بأقرانه وزملائه يعد من الأمور الهامة للتدريس الفاعل والمتميز، وقد أوضحت الوزارة جدول اختبارات تعزيز المهارات 1443 للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والسنة المشتركة، ومن خلال المقال نوفر رابط منصة مدرستي التعليمية الرسمي لدخول اختبارات مدرستي في الموعد المحدد لكل صف دراسي، بالإضافة إلى شرح طريقة الدخول لأداء اختبارات منصة مدرستي.

رابط اختبار تعزيز المهارات مدرستي madrasati

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن البدء في تطبيق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام، وتستهدف هذه الاختبارات المهارات الأساسية وذات الأهمية في المقررات الخاصة بالفصلين الدراسيين الأول والثاني لعام 1442هـ لكافة الصفوف التعليمية التي تم استهدافها من قبل الوزارة بدايةً من الثاني الابتدائي وحتى الأول الثانوي في المواد الدراسية التالية:

اللغة العربية. الرياضيات. العلوم. اللغة الإنجليزية.

كما تهدف الاختبارات التي تقام عبر منصة مدرستي اختبارات تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز المواد المستهدفة والموضحة فيما سبق، وتشخيص وتحليل نواحي القوة والضعف لدى الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الوقوف على مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الرئيسية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات تعمل على الإسهام في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والدارة والقطاعات التابعة للوزارة، تقام الاختبارات عبر منصة نظام الاختبارات المركزية التي يمكن الدخول إليها من خلال اتباع رابط اختبار تعزيز المهارات مدرستي madrasati 1443 الرسمي التالي:

رابط نظام الاختبارات المركزية منصة مدرستي اختبارات (ekhtibar.moe.gov.sa) المباشر الرسمي.

طريقة أداء اختبارات تعزيز المهارات عبر منصة مدرستي

يمكن دخول منصة نظام الاختبارات المركزية من خلال اتباع رابط منصة مدرستي اختبارات المباشر الرسمي المرفق عالية، كما تتيح منصة مدرستي التعليمية إمكانية تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية لتنفيذ الاختبار من خلال منصة مدرستي تسجيل الدخول 1443، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

تسجيل دخول منصة مدرستي ( schools.madrasati.sa ).

). النقر على أيقونة (الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب).

الضغط على “الاختبارات”.

النقر على خيار الاختبارات المركزية.

تسجيل الدخول الطالب بحساب مدرستي مايكروسوفت.

النقر على إجراء الاختبار لتنفيذ اختبار تعزيز المهارات حسب الجدول الزمني المحدد لكل صف دراسي.

وقبل أن يبدأ الطالب الاختبار، يجب عليه قراءة الإرشادات الموضحة بعناية وبشكل دقيق، حيث يقوم منشئ الاختبار بإرشاد الطلبة لمعرفة طريقة حل الاختبار والمدة الزمنية وعدد الأسئلة وكيفية الإجابة عليها، وبعد ذلك يقوم الطالب بالنقر على المربع بجوار “قرأت جميع التعليمات ومستعد لبدء الاختبار”، ثم النقر على أيقونة (ابدأ الاختبار)، ويمكنكم التعرف على طريقة الدخول لنظام الاختبارات المركزية مدرستي وكيفية أداء الاختبار من خلال الفيديو التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطلاب مايكروسوفت 1443

يتم الدخول إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الرسمي المباشر المرفق بالمقال، حيث يمكنكم الدخول إلى نظام الاختبارات المركزية عن طريق الدخول أولاً إلى منصة مدرستي التعليمية، ثم النقر على تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت للطلاب والكادر التعليمي.

ومن ثم تعبئة بيانات مايكروسوفت، ثم النقر على أيقونة الاختبارات من القائمة الجانبية لشاشة منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1443، كما يمكنكم الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية التابعة لوزارة التعليم من خلال اتباع رابط اختبار تعزيز المهارات مدرستي madrasati المباشر المرفق.

جدول اختبار تعزيز المهارات في منصة مدرستي 1443

بدأت اختبارات تعزيز المهارات للمرحلة الابتدائية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الثامن والعشرون من شهر محرم لعام 1443هـ بمادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي، ومادتي اللغة العربية والرياضيات للصف الثالث الابتدائي، ويمكنكم الإطلاع على جدول الاختبارات للمرحلة الابتدائية الذي يقام عبر منصة مدرستي التعليمية من خلال الصورة التالية:

بينما من المقرر أن تقام اختبارات تعزيز المهارات للمرحلتين المتوسطة والسنة الأولى المشتركة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الخامس من شهر صفر القادم لعام 1443هـ للصفين الأول والثاني المتوسط، وتبدأ الاختبارات بمادتي اللغة العربية والرياضيات، ويمكنكم الإطلاع على جدول اختبارات تعزيز المهارات للمرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي من خلال الصورة التالية: