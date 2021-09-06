عضو في لجنة الأوبئة : التقارير الطبية شرط لأخذ الجرعة المعززة لذوي الأمراض المزمنة

دوت الخليج : - أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الأحد، عن عوائق واجهت فرق التطعيم في المراكز المخصصة لإعطاء الجرعة المعززة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا لأصحاب المناعة المتدنية.
وقال حجاوي : إن كوادر التطعيم تفاجأت بعدم إحضار تقارير طبية من الأشخاص الراغبين بالحصول على الجرعة المعززة، وأكد حجاوي ضرورة إحضار التقارير الطبية التي تثبت وجود أحد الأمراض المزمنة لدى من يرغب بأخذ الجرعة الثالثة، التي تم تحديدها مسبقا بنحو 10-15 مرضا فقط.
وقد بدأت وزارة الصحة، الأحد، بإعطاء جرعة معززة (ثالثة) من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة في عدة أمراض.
واضاف : "إعطاء الجرعة المعززة لا يتطلب إجراء فحص مخبري للأجسام المناعية فهذا غير مطلوب"، وفق المملكة .
وأوضح حجاوي ورود بعض الملاحظات عن ذهاب أشخاص لمراكز تطعيم غير مخصصة للجرعة المعززة، وبين أنه تم تحديد الأماكن المخصصة، ووضع فرق خاصة بها.
"هذا اليوم الأول وكان اختبارا للجميع، ومن غير المعقول أن نخصص مراكز تطعيم لكل جرعة (..)، فهناك مسارات للجرعة الأولى، ومسارات للجرعة الثانية، ومسارات للجرعة المعززة" وفقا لحجاوي.
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