أخبار اليمن : قرار رئيس المؤتمر بتعيين عميداً لمعهد الميثاق

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قرار رئيس المؤتمر بتعيين عميداً لمعهد الميثاق

صدر اليوم الاثنين 6 سبتمبر/ ايلول 2021م، قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، بتعيين عميداً لمعهد الميثاق للتدريب والتأهيل والدراسات والبحوث. قرار رئيس المؤتمر بتعيين عميداً لمعهد الميثاقصدر اليوم الاثنين 6 سبتمبر/ ايلول 2021م، قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، بتعيين عميداً لمعهد الميثاق للتدريب والتأهيل والدراسات والبحوث. (دوت الخليج) ينشر فيما يلي نص القرار: قـرار رئيس المـؤتمـر الشعبي العام رقـم ( 7 ) لسنة 2021م بتعيين عميدا لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث. - ـ رئـيـس المـؤتمـر الشعبي العام : -بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه -وعلى قرار اجتماع اللجنه العامه المنعقد بتاريخ 2020/10/30م. ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي . قرر ماده (1): يعين الاخ أ.د/ احمد مطهريحيى عقبات عميداً لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث.

ماده (2) : يعمل بهذا الـقـرار مـن تـاريخ صـدوره وعـلى الـجـهات ذات الـعـلاقـة تـنـفـيـذه كـلاً فيما يخصه. صـدر بمقر الأمانة العامة بتاريخ. 29/ محرم / 1442ه الموافق 6/ سبتمبر / 2021 م صادق بن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتـمـر الشعبي العام



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