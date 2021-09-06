رسميا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب المصري

بعد نتائج باهتة في افتتاح حملة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة المدرب الوطني حسام البدري.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتحت قيادة البدري، حقق المنتخب المصري انتصارا صعبا بنتيجة 1-0 على أنغولا في القاهرة، قبل أن يتعادل مساء الأحد بنتيجة 1-1 أمام الغابون.