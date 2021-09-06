رئيس البرلمان العربى: لا يجب أن ننسب الإرهاب إلى أى دين أو ثقافة أو جنسية

جدة - نرمين السيد - التقى عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، اليوم الإثنين، رينهولد لوباتكا، رئيس الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلمانى الدولى، حيث عقدت المباحثات بمقر برلمان النمسا.





جاء ذلك على هامش فعاليات التى يقوم بها عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، فى إطار زيارته إلى فيينا، للمشاركة فى المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، المقرر عقدهما خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر فى العاصمة النمساوية فيينا.

وفى مستهل اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالجهود العربية والإقليمية والدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب فى ضوء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، واتفق الطرفان على أن الإرهاب لا دين له، ولا يجب نسبه إلى أى دين أو ثقافة أو جنسية.

وحول القمة العالمية البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب، أكد "العسومى" الأهمية الاستثنائية لتلك القمة باعتبارها الأولى من نوعها، وأشار بشكل خاص إلى أهمية الجلسة الثالثة من هذه القمة، والتى تم تخصيصها لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل الأفريقى، استناداً إلى النداء الذى أطلقه رئيس البرلمان العربى فى منتصف شهر يوليو الماضى خلال المشاركة فى مؤتمر برلمانى دولى حول مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل بالتعاون بين الاتحاد البرلمانى الدولى والمجموعة البرلمانية لدول الساحل الخمس.

وأضاف "العسومى" أن البرلمان العربى أعد وثيقة بشأن رؤيته لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل الأفريقى، من المقرر أن تكون موضوعاً للنقاش بين الأطراف الرئيسية المشاركة فى القمة العالمية البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن يتبعها خطوات مؤسسية أخرى للتعاون بين البرلمان العربى وتلك الجهات فى مجال مكافحة الإرهاب بشكل عام، وفى منطقة الساحل بشكل خاص.

ومن جهته، أعرب لوباتكا عن تقديره للجهود الكبيرة التى يقوم بها البرلمان العربى برئاسة "العسومى" فى مرحلته الجديدة والتى تؤسس لشراكة حقيقية تخدم المجتمعات العربية فى خضم التحديات التى تواجه المنطقة حالياً، كما تدعم الجهود الدولية فى مكافحة الإرهاب والوقاية من الفكر المتطرف.